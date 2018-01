Paris - Comgest Growth Global Flex (ISIN IE00BZ0X9R35/ WKN A2DUQ4, R acc; ISIN IE00BDZQRB35, Z acc) wurde im Juli 2017 lanciert, um den Anlegern aktive Investments in Qualitätswachstumsaktien zu ermöglichen und gleichzeitig ein niedrigeres Volatilitätsprofil zu erreichen als ein typisches Long-only-Aktienprodukt, so Comgest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...