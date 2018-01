Köln (ots) - Die NRW-Polizei testet für ihren Fuhrpark fünf Kompakt-Vans. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" in seiner Online-Ausgabe (ksta.de) berichtet, handelt es dabei um die Modelle BMW Grand-Tourer, Ford S-Max, VW Touran, Opel Zafira sowie den Mercedes-Bus Vito (Kurzversion). Die Fahrzeuge sollen ab Dienstag dieser Woche (30. Januar) fünf Wochen lang von Streifenpolizisten auf ihre Einsatztauglichkeit hin geprüft werden. Dann will das Land entscheiden, welcher Hersteller zum Zug kommt. Die NRW-Polizei sei mit dem bisherigen Streifenwagen, dem BMW 318d, unzufrieden, berichtet die Zeitung weiter. Der Wagen gelte als zu klein und zu eng.



