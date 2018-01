Hamburg (ots) -



Diesen Winter kann sich Deutschland warm anziehen! Seit Ankündigung der Einführung eines Eis-Sortiments, warten große und kleine Eisfans sehnsüchtig auf den Verkaufsstart. Die neuen Produkte sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Ferrero und Unilever. Jetzt heißt es weiter zittern! Und je mehr, desto besser! Denn es braucht schon besondere Umstände, damit sich die Truhen öffnen: Die Öffnung der ersten KINDER Eis-Truhen an ausgewählten Standorten wird von der Temperatur in Deutschland abhängig gemacht. Die kältesten Orte dürfen also zuerst die neuen unwiderstehlichen Eissorten probieren. Getreu dem Motto: Die Eiszeit kommt!



Die neuen KINDER Ice Cream Produkte nehmen die neue Eiszeit beim Wort und sind diesen Winter überall dort, wo die Temperaturen besonders tief in den Keller schlittern. Zum Beispiel mit einem KINDER Bueno Ice Cream Cone auf dem winterlichen Schloss Neuschwanstein. Oder einem KINDER Ice Cream Stick beim Besuch des Münsteraner Zoos, und einem KINDER Ice Cream Sandwich im Olympiapark München. Über den örtlichen Launch entscheiden jedoch weder Sehenswürdigkeiten oder Bevölkerungsdichte, sondern einzig und allein Väterchen Frost. Wo genau die neuen Eiskreationen erhältlich sein werden, zeigt eine interaktive Karte, die täglich aktualisiert wird und anzeigt, in welchen Orten die Eiszeit schon angekommen ist. Gleichzeitig begeben sich Promis und Influencer auf die Spuren der neuen Eissorten, um sie zu testen. Zum ersten Mal in Deutschland heißt es: Klirrende Kälte bitte, wir haben Lust auf Eis!



Und nun Vorhang auf für die völlig neuen Kreationen:



KINDER Bueno Ice Cream Cone



KINDER Bueno Fans werden sich freuen: Den beliebten Haselnussriegel gibt es jetzt in Eishörnchen-Form. Hier trifft feines Haselnuss-Milcheis auf einen Kern aus KINDER Milchschokoladen-Sauce, eingebettet im knusprigen Hörnchen, bedeckt von einer feinen Schicht mit Haselnusscreme aus Ferrero Haselnüssen, dekoriert mit Schokoladenstückchen. Der KINDER Bueno Ice Cream Cone kommt einzeln und im praktischen 4er-Multipack.



KINDER Ice Cream Stick



Liebhaber der KINDER Produkte können nun auch an heißen Tagen den einzigartigen KINDER Geschmack genießen. Der KINDER Ice Cream Stick vereint Milcheis mit frischer Vollmilch, mit KINDER Milchschokolade und das alles sogar mit kindgerechten Nährwerten. Der KINDER Ice Cream Stick ist sowohl einzeln als auch im 10er-Multipack erhältlich.



KINDER Ice Cream Sandwich



Wie alle KINDER Produkte setzt das KINDER Ice Cream Sandwich auf gute Zutaten. Cremiges Milcheis mit 40 Prozent Vollmilch liegt zwischen zwei leckeren Keksen mit fünf Cerealien. Das KINDER Ice Cream Sandwich ist mit seinen kindgerechten Nährwerten ein leckerer Snack und kommt einzeln sowie im 8er-Multipack für die ganze Familie.



Die neuen KINDER Eis-Range ist ab Februar 2018 im Handel erhältlich. Als Impulseis wird KINDER Ice Cream im Out-of-home-Markt erhältlich sein, während die Multipacks ausschließlich für den Hausmarkt angeboten werden.



Wo sich die Eistruhen öffnen und wann es soweit ist, verrät eine interaktive Karte auf http://www.dieeiszeitkommt.de/



Und wer weiß, welche Überraschungen 2018 noch in der Eistruhe warten?



