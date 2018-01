Liebe Leser,

die Allianz-Aktie schloss die vergangene Woche mit einem leichten Minus ab, nachdem sie in den drei Wochen zuvor noch in jeder Woche im Plus notierte. Insgesamt hat sie in diesen drei Wochen einen Zugewinn von 7,11 % erzielen können. Charttechnisch betrachtet bewegt sich die Aktie sowohl innerhalb des primären als auch des sekundären Aufwärts-Trends. Sollte der sekundäre Trend fortgesetzt werden, könnte die obere Trendlinie des Trendkanals das nächste technische Ziel repräsentieren. ... (David Iusow)

