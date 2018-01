Der Hemstedter Müllverbrenner EEW will in seiner Anlage in brandenburgischen Premnitz eine neue Rostfeuerungsanlage bauen. Das teilte das Unternehmen mit. Die neue Anlage soll die bestehende Wirbelschichtanlage ersetzen. Insgesamt will EEW rund 60 Mio € in den Standort investieren. Die Verbrennungskapazität in Premnitz steigt durch die Ersatzinvestition um 30.000 Tonnen auf dann insgesamt 300.000 ...

