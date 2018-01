Der Distributor TTI wird künftig die Bauteile von Alps Electric Europe in sein Portfolio aufnehmen. Die Vereinbarung sieht vor, dass TTI Steckverbinder, passive, elektromechanische sowie diskrete Komponenten des Unternehmens in Europa vertreiben wird. Das japanische Unternehmen will damit den Vertrieb seiner Komponenten in Europa stärken.

Gerade auf dem industriellen Markt soll die Kooperation ...

