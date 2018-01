Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Nach der scharfen Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Europäischen Union hat sich die Bundesregierung darum bemüht, die Wogen zu glätten. Regierungssprecher Steffen Seibert ging am Montag in Berlin auf Trumps Äußerungen, die der Amerikaner in einem Interview mit dem britischen Sender ITV gemacht hatte, direkt nicht ein. Er verwies stattdessen auf die Rede von Kanzlerin Angela Merkel beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Merkel habe da "genau herausgearbeitet, warum wir eine noch stärkere, eine noch wettbewerbsfähigere, auch eine selbstbewusstere und international noch mehr Verantwortung übernehmende EU haben wollen und dazu auch beitragen", sagte Seibert und betonte gleichzeitig: "Das ist aber gegen niemanden gerichtet, auch nicht gegen die Vereinigten Staaten von Amerika."

Das deutsche Weltbild in diesen Zeiten der Globalisierung sei eines, in dem der Vorteil des einen nicht der Nachteil der anderen sein müsse, "sondern in dem wir im Gegenteil Lösungen versuchen, Kooperationen anstreben, die für jeweils beide Partner von Vorteil sind", sagte Seibert.

Viele Probleme

Trump hatte in dem Interview unter anderem erklärt, er habe eine ganze Menge Probleme mit der EU und das könne sich noch zu etwas ganz Großem entwickeln. Trump hatte zuvor schon das massive Handelsdefizit seines Landes mit Deutschland beklagt.

Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums lehnte es ab, zu dem Interview Stellung zu nehmen. Es sei "nicht ganz klar, was genau eigentlich gemeint ist", sagte er. Grundsätzlich könne man aber sagen, dass Deutschland den USA immer einen "sehr konstruktiven und selbstbewussten Dialog" angeboten habe. Für die Bundesregierung sei es wichtig, "dass wir die guten wirtschaftlichen Beziehungen, die wir mit den USA haben, auch in Zukunft fortsetzen". Der Sprecher verwies in diesem Zusammenhang auf die verschiedenen Besuche von Ministerin Brigitte Zypries und Staatssekretär Matthias Machnig in den Vereinigten Staaten.

Eine Sprecherin des Außenministeriums verwies auf Nachfrage lediglich auf die Fortschritte, die es in der EU in den letzten Wochen und Monaten, beispielsweise in Bereich der zivilen und militärischen Zusammenarbeit, gegeben habe. Auf diesem Wege hin zu einer Reform "für ein besseres, sichereres und schlagkräftigeres Europa" auch auf internationaler Bühne sollte man nun vorangehen.

