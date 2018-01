Trotz Verlusten will die Deutsche Bank ihren Bankern einen Milliarden-Bonus zahlen. Das Argument des Vorstands: viele Top-Mitarbeiter würden ansonsten die Bank verlassen. SPD und CDU-Politiker kritisieren das Vorgehen scharf. Trotz roter Zahlen will die Deutsche Bank für 2017 mehr als eine Milliarde Euro Boni an seine Banker zahlen. Laut dem Vorstand müssten sie als eine Investition ...

