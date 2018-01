Die Möbelkette Kika/Leiner sieht ihre Zukunft in Österreich und Osteuropa vorerst gesichert. Doch der Tochter fehlt wichtiges Investitionskapital, seit der Mutterkonzern in finanzielle Schieflage geraten ist.

Mit einem strahlenden Lächeln betritt Gunnar George das Tiefgeschoss des Möbelkaufhauses im Herzen von Wien. Der Chef von Kika/Leiner ist bester Dinge, als gebe es gerade ein Rekordergebnis zu verkünden. Dabei hält sich die Tochter des in finanzieller Schieflage befindlichen Mutterkonzerns Steinhoff gerade über Wasser.

Inmitten eines Teppichlagers mit 50-prozentigem Preisabschlag verteilt der deutsche Kika-Leiner-Chef Beruhigungspillen an Kunden, Händler und Geschäftspartner. "Die Liquidität in den nächsten 12 bis 24 Monaten ist gesichert", sagt der Manager, der leger mit offenem Hemd inmitten des größten Leiner-Ladens in Österreich auftritt.

Die Unruhe ist groß. Denn der im MDax notierte Mutterkonzern befindet sich seit dem Bekanntwerden eines Bilanzskandals Anfang Dezember in großer Bedrängnis. Zu Steinhoff gehören neben Kika/Leiner auch europäische Möbelketten wie die deutsche Poco, die französische Conforama und große Konsumketten in Südafrika (Pepco), USA (Mattress Firm) und Großbritannien (Poundland). Wirtschaftsprüfer wollten die Bilanz des unübersichtlichen, rasch gewachsenen Imperiums nicht mehr attestieren. Anleger verloren die Nerven. Innerhalb von drei Tagen verlor die Steinhoff-Aktie rund 90 Prozent. Auf eine Erholung warten die Aktionäre bis heute. Die Aktie reagierte am Montag positiv: Der Kurs legte am Nachmittag um 2,4 Prozent auf 51 Cent zu.

Dabei ist die Situation bei der österreichischen Tochter, die ihr Logistikzentrum in St. Pölten bei Wien angesiedelt hat, durchaus dramatisch. Wie George offen bekennt, halten sich die Kunden von Kika/Leiner bei Großeinkäufen wie Küchen, Wohnzimmern oder Schlafzimmern zurück. Rund 7000 Mitarbeiter in der Alpenrepublik und in Osteuropa bangen um ihre Arbeitsplätze. Kika/Leiner hatte mit insgesamt 50 Filialen, darunter ...

