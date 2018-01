Spekulationen über ein Ende der EZB-Anleihekäufe im Dezember lassen die Renditen aller Bundesanleihen steigen. Die der fünfjährigen beträgt am Montag null Prozent. Das ist aus Expertensicht ein Lichtblick.

Im Dezember 2015 gab es einen neuen Meilenstein in der Welt der Minuszinsen. Damals rutschte die Rendite der fünfjährigen Bundesanleihe erstmals in negatives Terrain. Die Fahrt sollte sich noch lange fortsetzen. Im Juni 2016 - nach dem Brexit-Votum als Anleger weltweit verunsichert waren und verstärkt in sichere Bundeswertpapiere flohen - rutschte die Rendite des fünfjährigen Bundeswertpapiers auf bis zu minus 0,64 Prozent. Anleger, die den Bond damals kauften und bis zur Fälligkeit hielten, verloren also 0,64 Prozent ihres Einsatzes, anstatt Zinsen zu bekommen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe markierte damals ihr historisches Tief bei minus 0,2 Prozent. Wenn die Kurse von Anleihen steigen, fallen ihre Renditen und umgekehrt.

Seither geht es ganz langsam wieder nach oben mit den Renditen. Am Montag stieg die Rendite der in fünf Jahren fälligen Bundesanleihe erstmals seit gut zwei Jahren wieder auf null Prozent. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe erreichte mit in der Spitze 0,69 Prozent den höchsten Stand seit ebenfalls zwei Jahren. Dabei hat die Bewegung hin zu steigenden Renditen in den vergangenen Wochen ordentlich Fahrt aufgenommen. Im vergangenen Dezember lag die Rendite ...

