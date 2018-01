BERLIN (Dow Jones)--Gegner einer großen Koalition müssen spätestens am 06. Februar SPD-Mitglied sein, um noch im Mitgliederentscheid der Partei über den Koalitionsvertrag abstimmen zu können. Das kündigte Generalsekretär Lars Klingbeil nach einer Sitzung des Parteivorstands in Berlin an. "Diejenigen, die in die Mitgliederdatenbank der SPD aufgenommen worden sind, die werden mitstimmen können", erklärte er.

Laut dem Generalsekretär endet die Frist am Stichtag um 18 Uhr. Verantwortlich für die Aufnahme neuer Mitglieder sind bei den Sozialdemokraten die Ortsvereine. Klingbeils Worten nach ist es zum Beispiel möglich, noch am Tag vor ultimo einen Mitgliedsantrag zu stellen und bei grünem Licht durch den Ortsverein noch rechtzeitig im Register zu landen.

Die Parteijugend Jusos hat eine Kampagne gestartet, um möglichst viele Widersacher eines schwarz-roten Bündnisses zu mobilisieren. Sie sollen kurzfristig SPD-Mitglied werden und beim Votum der Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit nein stimmen. Bereits auf dem SPD-Sonderparteitag in Bonn waren sie vergangenen Sonntag ihrem Ziel nahe gekommen, eine Neuauflage des Bündnisses mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu verhindern. Für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen stimmte nur eine knappe Mehrheit.

Klingbeil zufolge wollen seit dem Parteitag viele Interessierte eintreten. "Die SPD ist ein spannender Ort. Wir habe viele Eintritte", meinte der Generalsekretär.

Am 06. Februar wollen SPD und CSU/CSU spätestens ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen haben.

