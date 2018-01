Die Aktie von Cancom ist zuletzt auf ein 52-Wochen-Hoch gestiegen. Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, sieht als Grund die starke operative Arbeit von Cancom. "Das spiegelt sich immer wieder in den Zahlen wider. Und das zeigt der Chart ganz eindrucksvoll", so Schröder. Der Experte rät Anlegern bei Cancom am Ball zu bleiben. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um Evotec, Aixtron, ADVA Optical und Freenet. Die komplette Sendung finden Sie hier.