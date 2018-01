Liebe Leser,

Steinhoff hat am Ende der vergangenen Woche massiv an Wert gewonnen. Auch die neue Börsenwoche beginnt mit Kursgewinnen. Chartanalysten sind dennoch überzeugt, dass die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse sehr hoch ist. Zu den Einzelheiten: Der Wert legte abhängig von der Börse am Freitag um gut 4 % zu. Dies sind absolut betrachtet jedoch nur 2 Cent. Damit ist die Aktie noch im Abwärtstrend, der ein sehr eindeutiges Bild bietet. Nach dem Bekanntwerden eines Bilanzskandals ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...