Berlin (ots) - +++ Engagierte Schüler setzen sich in Berlin für ein besseres Schulklima ein / Ausbildungskurs startet im Juni / Jetzt gibt es den Spot dazu unter http://bit.ly/2CXZsqE.+++



Viele Schüler haben Angst vor dem bevorstehenden Zeugnistag. Sie fürchten, als Versager dazustehen, fühlen sich dem Leistungsdruck nicht mehr gewachsen oder erwarten Vorwürfe der Eltern und Hänseleien durch Mitschüler. Bei solchen Schwierigkeiten helfen die Malteser Schulklimapaten den betroffenen Kindern und Jugendlichen. So sorgen sie für ein Schulklima, in dem schlechte Stimmung keine Chance hat.



25 Schulklimapaten wurden bisher in einem Pilotprojekt von der Malteser Jugend Berlin ausgebildet. Sie gehen auf das Gabriele-von-Bülow Gymnasium in Berlin Tegel und die Katholische Schule St. Franziskus in Berlin Schönberg. "Zeugnisangst ist nur eines von vielen Problemen, die wir als Schulklimapaten erleben", sagt Anja Gruner, eine der ersten Schulklimapatinnen in Berlin. "Schüler-Mobbing aber manchmal auch unfaire Behandlung durch Lehrer gehören ebenfalls dazu." Um Betroffenen helfen zu können, hat sie sich zur Schulklimapatin ausbilden lassen. In den Seminaren, verteilt auf zwei Wochenenden, erhielt sie Tipps und Tricks zum Thema Gesprächsführung und Konfliktmanagement. Außerdem übten die Teilnehmer den richtigen Umgang mit Mobbing-Situationen und erfuhren wie Gruppen funktionieren.



Ein neuer Spot der Malteser Jugend zeigt humorvoll und anschaulich, wie Schulklimapaten in schwierigen Situationen einspringen - auch wenn Lehrer in Not sind: http://bit.ly/2CXZsqE.



In diesem Jahr bildet die Malteser Jugend weitere Schulklimapaten aus, damit noch mehr Schulen zu Lernorten werden, in denen ein friedliches und wertschätzendes Miteinander vorherrscht. Der nächste Kurs findet im Juni statt. Interessierte können sich bei Diözesanjugendreferent Lukas Miethke melden unter der Telefonnummer: 030-348003 263 oder per E-Mail: lukas.miethke@malteser.org.



ACHTUNG REDAKTIONEN:



Wir vermitteln Schulklimapaten als Interviewpartner zum Thema Zeugnisfrust und Mobbing in der Schule. Auch der Diözesanjugendreferent Lukas Miethke steht für Interviews zur Verfügung.



OTS: Malteser Hilfsdienst e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51360 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51360.rss2



Pressekontakt: PRESSE-KONTAKT: Charlotte Rybak Malteser Diözesangeschäftsstelle Berlin E-Mail: charlotte.rybak@malteser.org Tel.: +49 (0) 30 348003-803 Mobil: +49 (0) 151 533 44 120