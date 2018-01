Liebe Trader,

Seit Ende August 2017 befindet sich die Aktie von BMW in einem intakten, übergeordneten Aufwärtstrend. Innerhalb des Trendkanals legte das Papier bis auf ein Jahreshoch in 2018 von 97,50 Euro zu. Derzeit vollzieht der Wert eine planmäßige Korrektur, welche aber vermutlich nicht an den Vorwochentiefs von 92,27 Euro enden wird - wahrscheinlich war das bisher nur die erste Abwärtswelle einer dreiwelligen Gesamtbewegung, die zweite wäre entsprechend entgegengesetzt. Das bedeutet, es fehlt noch eine entscheidende Korrekturwelle zurück auf den EMA 50, welcher aktuell bei 89,29 Euro (steigend) verläuft. Trifft dieses Szenario wie erwartet ein, dürfte die Korrektur beendet werden und anschließend wieder zu einer impulsiven Gegenbewegung führen. Jedoch muss man bei entsprechender Schwäche der Aktie eine fünfwellige Korrektur und weiterer Rücksetzer annehmen.

Long-Chance:

Sollte es dem Wertpapier wie hier angenommen gelingen die Korrektur planmäßig bei 89,29 Euro zu beenden, würde die Dow-Theorie uneingeschränkt eintreffen und anschließend wieder Kurspotenzial bis an 97,50 Euro freisetzen. Darüber hinaus kann ein erweiterter Zielbereich bei 104,85 Euro abgeleitet werden. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch nicht fehlen und ist unterhalb der groben Marke von 86,00 Euro anzusetzen. Sollte die BMW-Aktie jedoch per Tagesschlusskurs unter das Stop-Niveau abrutschen, müssen Investoren mit Abgaben bis auf 82,87 Euro rechnen. Ein rascher Kursanstieg würde sich dabei um einige Wochen nach hinten verschieben.

________________________________________________________________________

Einstieg per Buy-Limit-Order: ~ 89,29 Euro

Kursziel: 97,50 / 104,85 Euro

Stop: < 86,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,29 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

BMW AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstel-lung der Analyse 93,61 Euro; 13:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

