(Leadsatz präzisiert: "setzen auf" statt "verkaufen", da der faire Kakao in weitere Produkte einfließt und nicht einzeln verkauft wird.)

KÖLN (dpa-AFX) - Aldi Süd und Aldi Nord setzen nun auch auf fair gehandelten Kakao. Das teilten die Organisation TransFair und der Discounter am Montag in Köln auf der Süßwarenmesse ISM 2018 mit. Aldi bezieht damit nun Rohkakao über Fairtrade-zertifizierte Kooperativen. "Angesichts des desaströsen Kakao-Preisverfalls um 40 Prozent ist eine kostendeckende und nachhaltige Produktion unmöglich", sagte TransFair-Chef Dieter Overath. Umso wichtiger für die Kakaobauern seien die garantierten Mindestpreise und zusätzlichen FairTrade-Prämien, von denen Hersteller in Anbauländern wie Elfenbeinküste oder Ghana profitierten.

Der Verein TransFair in Köln handelt nicht selbst, sondern fördert den Handel zu fairen Bedingungen für Produzenten in Entwicklungsländern. Aldi Nord und Aldi Süd vertreiben bereits über Eigenmarken fair gehandelte Produkte und weiten dies nun auf Kakao aus. Die Mehrkosten für die Umstellung einiger Süßwaren auf fair gehandelten Kakao trage Aldi, erklärte der Discounter. Die Preise für die Kunden blieben stabil.

2017 kauften Hersteller in Deutschland mit 40 000 Tonnen rund 33 Prozent mehr fair gehandelten Kakao ein als im Vorjahr. Der Marktanteil für Fairtrade-Kakao stieg laut Angaben von TransFair von 6 auf 8 Prozent. Auch der Absatz "fairer" Süßigkeiten entwickelte sich mit einem Plus von 20 Prozent positiv. Dabei wuchs Tafelschokolade gar um 27 Prozent./wa/DP/tos

AXC0180 2018-01-29/14:57