Unterföhring (ots) - - 1,7 Millionen Zuschauer (Z3+) sahen die Samstags-Konferenz auf Sky linear, Marktanteil 10,5 Prozent - 1,19 Millionen Zuschauer (Z3+) auf Sky Sport News HD am Sonntag: achtstärkster Tag seit Senderbestehen



Unterföhring, 29. Januar 2018 - Trotz der Überlegenheit der Bayern ist die Fußball-Bundesliga so spannend wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die halbe Liga kämpft um die vier Champions League Plätze, der Rest befindet sich im Abstiegskampf. Entsprechend stark ist die Nachfrage der Fußballfans und Zuschauer auf Sky. Am Wochenende verbuchte Sky am 20. Spieltag einen historischen Höchstwert in der Sky Bundesliga-Konferenz: 1,7 Millionen Zuschauer (Z3+) sahen die Konferenz und Einzelspiele am Samstagnachmittag. Damit wurden die noch jungen Rekordwerte aus der Hinrunde - 1,63 Millionen Zuschauer (Z3+) am 8. Spieltag - noch einmal deutlich überboten. Der Marktanteil lag bei 10,5 Prozent. In der Kernzielgruppe der Männer (M14-59) waren es 800.000 Zuschauer, der Marktanteil lag hier bei 18,8 Prozent. Bereits in der Hinrunde hatte die Bundesliga-Konferenz einen historischen Wert erzielt. Im Schnitt sahen 1,44 Millionen Zuschauer die Spiele am Samstagnachmittag, mehr als in jeder Halbserie zuvor.



Insgesamt verfolgten 3,52 Millionen Zuschauer (Z3+) die Partien auf Sky Bundesliga am Samstag und Sonntag. Die Reichweiten auf Sky lagen an den beiden Tagen damit um 6 Prozent über dem Vorjahreswert. Nicht eingerechnet in alle genannten Reichweiten sind die Abrufzahlen via Sky Go, Sky Ticket und die Out-of-Home-Reichweiten in den Sky Sportsbars.



Bundesliga und Wontorra bescheren Sky Sport News HD einen Spitzensonntag



Im Zuge der spannenden Fußball-Bundesliga lagen die Reichweiten bei Sky Sport News HD ebenfalls auf hohem Niveau. 1,19 Millionen Zuschauer verfolgten am gestrigen Sonntag die Sportgeschehnisse über den einzigen Sportnachrichtenkanal Deutschlands. Der 28. Januar war damit der achtstärkste Sendungstag von Sky Sport News HD seit Senderbestehen. 180.000 Zuschauer davon sahen die Talkshow "Wontorra - der Fußball-Talk". Der Marktanteil bei den Zuschauern ab drei Jahren lag bei 1,3 Prozent. In der Kernzielgruppe der Männer (M14-59) waren es 130.000 Zuschauer mit einem Marktanteil von 2,8 Prozent.



