Bad Marienberg - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat eine Pressemitteilung veröffentlicht: Am Beginn der Koalitionsverhandlungen zur Sozialpolitik sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach am Montag in Berlin: "Ob bei Gesundheit, Pflege oder Rente: Union und SPD müssen für echte Verbesserungen der Lebenswirklichkeit der Menschen sorgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...