Stuttgart (ots) - Die Integrata Cegos Group stellt ihre Lernplattform LearningHub@Cegos vor, die eine neue, moderne Lernwelt eröffnet. Im Hinblick auf die Digitale Transformation nutzt die Integrata Cegos Group ihre Neuentwicklung für ein vernetztes und individualisiertes Lernen bestehend aus dem eigenen Portfolio sowie externen Lernlösungen. Den Schlüssel zum Lernerfolg bildet die sogenannte "Learner Experience", ein umfassender Ansatz, der Lernen zu einem echten Erlebnis macht.



Die Basis bildet das breite Portfolio mit vielen nützlichen Tools, unterschiedlichsten digitalen Medien und Lernformaten wie Web Based Trainings, Wikis, MOOCs, Podcasts oder Virtual Classrooms wie auch klassischen Präsenzveranstaltungen, die modernen Lernansprüchen gerecht werden. Die unterschiedlichen Lernformate können individuell und agil zusammengestellt und adaptiert sowie im Sinn eines ganzheitlichen Blended Learning Konzepts rasch und zielorientiert miteinander kombiniert werden. Darüber hinaus fungiert die Plattform als Schnittstelle zu weiteren externen Lernlösungen, die dadurch problemlos in ein durchgängiges Weiterbildungskonzept eingebunden werden können.



LearningHub@Cegos - Die neue Lernplattform eröffnet eine neue Lernwelt



Mit dem LearningHub@Cegos nutzt Integrata Cegos Group die Möglichkeiten der digitalen Entwicklung für ein flexibles, vernetztes und auf den individuellen Bedarf zugeschnittenes Lernangebot. Die Plattform bündelt alle Lerninhalte, Medien und Lösungen sowie den sozialen Austausch in einer personalisierten Lernumgebung.



Wer angesichts der Digitalen Transformation im Wettbewerb bestehen und vorne mitspielen will, muss zum Gestalter des allgegenwärtigen Wandels werden: Es gilt, die Vielfalt der Möglichkeiten und Veränderungen, die sich aus Big Data, Vernetzung und Globalisierung ergeben, zu nutzen. Für Unternehmen und ihre Mitarbeiter bedeutet dies lebenslanges Lernen auf allen Ebenen und in allen Bereichen. Für Weiterbildungsanbieter lautet die Herausforderung, Lernen im digitalen Zeitalter so zu konzipieren, dass die Motivation gestärkt wird und Lernen eine hohe Wirksamkeit entfaltet.



Jederzeit und maßgeschneidert für eine echte "Learner Experience"



Das Lernangebot auf der Plattform steht rund um die Uhr zur Verfügung. Somit können Zeitpunkt, Umfang und Lerntempo mehr und mehr individuell gestaltet werden. Der Lernende kann die gewünschten Inhalte am Arbeitsplatz wie auch zu Hause oder von unterwegs abrufen, und zwar auf dem Gerät, das gerade zur Hand ist - egal ob Laptop, Tablet, Smartphone oder PC.



Lebenslanges Lernen kann nur funktionieren, wenn Lernen als sinnvoll und motivierend erlebt wird. Die Lernwelt von heute hat deshalb den spezifischen Lernbedarf des Einzelnen im Fokus: Was will er, was braucht er an seinem Arbeitsplatz, wie greift er auf die Lerninhalte zu und wie gelingt der Transfer in den Berufsalltag? Der LearningHub@Cegos steht hier als Türöffner in diese neue Lernwelt und bietet die Möglichkeit der maßgeschneiderten Weiterbildung für jeden Mitarbeiter und damit für eine echte "Learner Experience".



4REAL - Ein Lernansatz nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen



Positive Emotionen verbessern nachgewiesenermaßen die Lernergebnisse und verankern Wissen nachhaltiger im Gedächtnis. Auch das neue 4REAL-Konzept (Real, Efficient, Adapted, Learning), das die Integrata Cegos Group nun für Blended Learning Kurse präsentiert, greift diese Erkenntnisse auf. Es beinhaltet Blended Learning Trainings gekoppelt mit modernsten digitalen Lernformaten und integriert alle digitalen Medien vollumfänglich und jederzeit abrufbar in den Arbeitsalltag. Bislang wurden rund 40 Trainings nach diesem Ansatz entwickelt, die unter anderem Bestandteil des LearningHub@Cegos sind. 4REAL vollzieht konsequent den Paradigmenwechsel von der didaktischen Gestaltung zur Erlebnisgestaltung: Wissen kann im erforderlichen Umfang und jederzeit abrufbar "ad hoc" in die Anwendung transferiert werden.



Weichen für die Zukunft stellen



Die Entwicklung der Lernplattform LearningHub@Cegos wie auch die Konzeption des neuen 4REAL-Lernansatzes sind Meilensteine auf dem Weg in die Zukunft des Lernens und eine strategische Weichenstellung der Integrata Cegos Group. Genau darin sieht CEO Ingmar J. Rath auch die Aufgabe seines Hauses: "Mit unseren Qualifizierungskonzepten bereiten wir Führungskräfte und Mitarbeiter auf die veränderten Rahmenbedingungen vor und stimmen die Lerninhalte kontinuierlich auf die neuen Anforderungen ab. Für uns als Weiterbildungsunternehmen liegt die größte Herausforderung darin, immer schon einen Schritt weiter zu denken und innovative Formate und Strukturen zu entwickeln, um den Wissensvorsprung unserer Kunden sicherzustellen. Wir nutzen dabei alle Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung in Bezug auf neues, zeitgemäßes Lernen wie auch den Zugriff auf Wissensressourcen bietet. Lernen wird in Zukunft noch individueller und flexibler werden. Mit unserem LearningHub@Cegos stellen wir eine Lernplattform bereit, mit der wir Unternehmen bei der Implementierung und Durchführung von zukunftssichernden Weiterbildungsmaßnahmen unterstützen und mit Hilfe entsprechender Didaktik, Methodik und einer wirksamen "Learner Experience" für die nachhaltige Verankerung der Lerninhalte sorgen."



Integrata AG und Cegos Group



Als Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG einer der führenden europäischen Full Service-Anbieter für Qualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse, Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964 und ist in den Themenbereichen Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Informationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio deckt über 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitale Lerninhalte, Lernmethoden und Medien. 150 Berater helfen umfassend bei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. Ca. 200 festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisation und mehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigen Wissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen den Teilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüstete IT-Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG in die Cegos Group integriert.



Cegos Group



Seit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweit führender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training. Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11 europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehr als 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributoren vertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen und Technologie-Experten zählen.



OTS: Integrata AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/41994 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_41994.rss2



Pressekontakt: Kai Nellinger kai.nellinger@integrata.de Integrata AG Zettachring 4, 70567 Stuttgart Tel. +49 711 62010-201, Fax -216