München - ContentSquare, einer der weltweiten Technologieanbieter einer Plattform zur Analyse und Optimierung des Nutzererlebnisses (User Experience, UX), hat 42 Millionen US-Dollar in seiner zweiten Finanzierungsrunde erhalten. An der Runde nahmen der bestehende Investor Highland Europe sowie die neuen Investoren Canaan, Eurazeo und H14 teil.

Die Finanzierung wird genutzt, um das Geschäft von ContentSquare weltweit weiter auszubauen. Deutschland, Österreich und die Schweiz profitieren von einer Büroeröffnung, Neueinstellungen sowie neuen innovativen UX-Technologien.

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat ContentSquare nun insgesamt 62 Millionen US-Dollar Finanzierung erhalten und ist damit eines der am besten finanzierten SaaS-Unternehmen in Europa. Es ist gleichzeitig die größte Summe, die je einem UX-Unternehmen gewährt wurde. ContentSquare ist damit eines der wertvollsten StartUps in Europa. Das Vertrauen der Investoren zeigt, dass es großes Potenzial für künstliche Intelligenz und Automatisierung gibt. ContentSquare wird die Summe nutzen, um weiter in KI-gestützte Technologien zu investieren, die Marketer, E-Commerce-Experten und Händler dabei unterstützen, Einsichten in das Kaufverhalten potenzieller Kunden zu erlangen. Die Nachfrage nach der Lösung ist groß und so soll der Betrieb sowohl in Europa als auch Nordamerika erweitert werden.

User Experience auf Erfolgskurs

Die erste Finanzierungsrunde 2016 mit 20 Millionen US-Dollar wurde von Highland Europe geleitet und von Business Angels von Seed4soft unterstützt. Das Unternehmen verzeichnete ein Umsatzwachstum von 150 Prozent und gewann 120 Kunden weltweit, darunter Carrefour, Goldman Sachs, Kenzo, Renault, Tiffany, Unilever und Walmart. In Deutschland betreut das Unternehmen unter anderem Real und Tom Tailor. ContentSquare hat seinen Hauptsitz in Paris und regionale Niederlassungen in London, München und New York. ...

