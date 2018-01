Bitcoin setzt seinen Abwärtstrend fort USD erholt sich als stärkste G10-Währung Gemischte Stimmung an den europäischen Aktienmärkten

Zusammenfassung:Im Hinblick auf die makroökonomischen Veröffentlichungen ist der Montag wie üblich relativ leer, daher blieben auch beim Handel größere Kursbewegungen bislang aus. Der Greenback schafft es einige seiner jüngsten Verluste auszugleichen und ist die stärkste Währung im G10-Korb. Die Ölpreise sinken, während Agrarrohstoffe steigen. Gold verliert aufgrund des stärkeren US-Dollars an Wert. Der Kryptowährungsmarkt sorgte am Freitag in den japanischen Nachrichten für Aufmerksamkeit. Die Coincheck-Börse war Gegenstand eines der größten digitalen Diebstähle. Mehr als 500 Mio. US-Dollar NEM-Münzen wurden von einem unbekannten Hacker oder einer Gruppe ...

