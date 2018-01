Coincheck-Börse von massivem 500 Mio. US-Dollar-Raubüberfall getroffen Bitcoin (BITCOIN in der xStation 5) zieht sich vom 23,6% Retracement-Level zurück Russische Behörden verabschieden Bundesgesetz für Kryptowährungen

Zusammenfassung:Der Bitcoin setzt zu Beginn der Woche seinen Abwärtstrend fort, nachdem der Preis sich vom 23,6% Retracement der letzten Bewegung zurückzog. Da allerdings neue niedrigere Hochs ausgebildet werden, scheinen die Bären den Markt immer noch zu dominieren. Die kurzfristige aufsteigende Unterstützungslinie könnte sich jedoch als das größte Hindernis auf dem Weg nach unten erweisen. Der Kryptowährungsmarkt sorgte am Freitag in den japanischen Nachrichten für Aufmerksamkeit. Die Coincheck-Börse war Gegenstand eines der größten digitalen Diebstähle. Mehr als 500 Mio. US-Dollar NEM-Münzen wurden von einem unbekannten Hacker oder einer Gruppe von Hackern gestohlen. Die Firma Coincheck gab an, dass es sich bei dem Überfall nicht um einen Insider-Job handelte und dass die Münzen aus der so genannten "hot Wallet" gestohlen wurden. Hot Wallets sind ...

