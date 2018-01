Liebe Leser,

der Finanzdienstleister Bitcoin Group steht so sehr unter Druck wie die Kryptowährung selbst. Die Aktie könnte in der neuen Woche wahnsinnige Ausschläge produzieren, vermuten Analysten mit Blick auf die jüngste Entwicklung. Im Einzelnen: Am Freitag verlor der Wert noch einmal fast 3 %. Damit ist die Aktie auf dem Weg zur bisherigen Unterstützung bei 40 Euro. Diese dürfte nun getestet werden, heißt es bei den Chartanalysten angesichts der nunmehr bestenfalls seitwärts tendierenden ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...