Liebe Leser,

die Deutsche Telekom Aktie hat in der letzten Woche mit einem Up-Gap auf Tageskerzenbasis eröffnet und notierte zwischenzeitig, im Vergleich zum Schlusskurs in der Vorwoche, mit 3,54 % im Plus. Geschlossen hat sie die Woche allerdings mit knapp 1 % positiv. Charttechnisch betrachtet ist sie somit an dem zuvor unterschrittenen 200-Wochen-Durchschnitt abgeprallt. Das nächste charttechnische Ziel nach unten hin läge weiterhin bei 14 Euro je Aktie. Längerfristig betrachtet bleibt ... (David Iusow)

