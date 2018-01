ROUNDUP: Autobauer wegen Abgastests am Pranger - Merkel verlangt Aufklärung

WOLFSBURG/HANNOVER - Deutschlands Autobauer haben sich mit einem Schlag wieder mitten in den Abgasskandal katapultiert: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verurteilte die umstrittenen Diesel-Schadstofftests an Affen scharf - und forderte Aufklärung.

Studie: China wird für deutsche Autobauer immer wichtiger

STUTTGART - Der chinesische Markt gewinnt für die deutschen Autohersteller immer weiter an Bedeutung. 34,9 Prozent ihrer Autos haben Volkswagen , Daimler und BMW im vergangenen Jahr in China verkauft, wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Beratungsunternehmens Ernst&Young (EY) hervorgeht. Der Wert steigt seit Jahren, 2009 war der Anteil nur gut halb so hoch. Am stärksten hängt VW an China: 40 Prozent der 2017 verkauften Autos der Wolfsburger gingen an chinesische Kunden.

Steinhoff-Tochter Kika/Leiner sieht Liquidität gesichert - Filialen in Gefahr

Wien/St. Pölten/Sandton - Der österreichische Möbelhändler Kika/Leiner hat sich einen Millionenbetrag vom angeschlagenen Mutterkonzern Steinhoff gesichert. Die Liquidität sei dadurch für bis zu 24 Monate gesichert, so Kika/Leiner-Chef Gunnar George am Montag in Wien. Das Geld sei schon an die Steinhoff-Europe-Gruppe weitergeleitet worden und soll ab dieser Woche tranchenweise in die Kassen von Kika/Leiner fließen. Die Konditionen für das frische Geld seien "besser als am Markt", die Vorgaben von Steinhoff gering.

ROUNDUP 2: Sanofi schnappt Novo Nordisk den Antikörperspezialisten Ablynx weg

PARIS/BAGSVAERD - Der Kampf um das belgische Biotechnunternehmen Ablynx ist entschieden: Der Pharmakonzern Sanofi schnappt sich den Antikörperspezialisten für rund 3,9 Milliarden Euro, wie die Franzosen am Montag mitteilten. Das Nachsehen hat der dänische Insulinhersteller Novo Nordisk , der den Belgiern bereits seit einigen Wochen Avancen gemacht hatte - beim Ablynx-Management aber mit seinem deutlich niedrigeren Angebot auf taube Ohren gestoßen war.

ROUNDUP: BMW übernimmt Sixt-Anteile an Carsharing-Anbieter DriveNow

MÜNCHEN - Der Autovermieter Sixt hat den Weg für einen Zusammenschluss der Carsharing-Angebote von BMW und Daimler freigemacht. Sixt verkaufte seinen 50-Prozent-Anteil am Münchner Carsharing-Anbieter DriveNow am Montag für 209 Millionen Euro an den Münchner Autokonzern, dem bereits die andere Hälfte der Anteile gehört. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörden steht noch aus, die Freigabe wird zwischen April und Juni erwartet.

ROUNDUP: Geschäft mit Filmfiguren bringt Playmobil-Hersteller mehr Umsatz

ZIRNDORF - Das Lizenzgeschäft mit Spielfiguren aus beliebten Kinofilmen und der digitale Ausbau halten den Playmobil-Hersteller Brandstätter auf Wachstumskurs. Mit der Marke Playmobil erzielte das fränkische Unternehmen 2017 weltweit einen Umsatz von 679 Millionen Euro - ein Plus von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

ROUNDUP: Neuer Ärger um Aubameyang - BVB-Angreifer vor Wechsel nach London

DORTMUND - Pierre-Emerick Aubameyang pflegte seinen Ruf als Provokateur. Doch diesmal warteten nicht sein Trainer und seine Mitspieler, sondern Richter, Anwälte und zahlreiche Kamera-Teams vergeblich auf den Dortmunder Fußball-Profi. Der beim Prozess um den Bombenanschlag auf das BVB-Team als Zeuge vorgeladene Torjäger ließ sich entschuldigen. "Er wird heute nicht aussagen, weil er erkrankt ist", erklärte Anwalt Alfons Becker zu Beginn des fünften Verhandlungstages vor dem Dortmunder Schwurgericht

Presse: BVB verpflichtet spanisches Talent Sergio Gomez

DORTMUND - Borussia Dortmund steht laut Medienberichten vor der Verpflichtung des spanischen Nachwuchsspielers Sergio Gomez. Wie spanische und deutsche Medien am Montag übereinstimmend meldeten, soll der 17 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler vom FC Barcelona zum Fußball-Bundesligisten wechseln. Gomez gilt als eines der größten Talente in Europa und machte zuletzt in spanischen U-Nationalmannschaften auf sich aufmerksam. Bei der U-17-WM im vergangenen Jahr schoss er vier Tore und wurde zum zweitbesten Turnierspieler gewählt. Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse rund drei Millionen Euro.

Marktforscher: Chip-Schwachstelle ohne großen Einfluss auf PC-Markt

EGHAM - Die schwerwiegende Schwachstelle in Computerchips wird nach Marktforscher-Einschätzung keinen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des PC-Marktes in diesem Jahr haben. Es sei zwar möglich, dass mit neuen sicheren Chips in der zweiten Jahreshälfte mehr Unternehmen sich für einen schnelleren Austausch ihrer Computer entscheiden, sagte Analyst Ranjit Atwal vom IT-Marktforscher Gartner. Aber zugleich könnten einige geplante PC-Käufe im früheren Jahresverlauf aufgeschoben werden. "Unterm Strich rechnen wir nicht mit großen Ausschlägen", sagte Atwal.

Wirecard wächst dank Online-Shoppingboom auch zum Jahresschluss kräftig

ASCHHEIM/MÜNCHEN - Der Zahlungsabwickler Wirecard hat auch zum Jahresschluss weiter vom Boom beim Internet-Shopping profitiert. Im vergangenen Jahr kletterte der Umsatz insgesamt um rund 45 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro, wie das TecDax-Schwergewicht am Montag anhand vorläufiger Zahlen in Aschheim bei München mitteilte. Allein im Schlussquartal wuchs das auf die Abwicklung von Zahlungen bei Internethändlern spezialisierte Unternehmen um rund 52 Prozent.

ROUNDUP: Japans Finanzaufsicht maßregelt Krypto-Börse nach Hacker-Angriff

TOKIO - Nach dem Millionen-Diebstahl von Digitalgeld durch Hacker hat die japanische Finanzaufsicht die Handelsplattform Coincheck in die Pflicht genommen. Wie japanische Medien berichteten, rügte die Financial Services Agency (FSA) Coincheck, eine der größten Handelsplattformen für Kryptowährungen in Japan, über keine ausreichenden Maßnahmen zur Abwehr solcher Hackerangriffe zu verfügen. Die Plattform wurde angewiesen, entsprechende Verbesserungen vorzunehmen. Auch die Polizei plane Ermittlungen zu dem Vorfall, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.

Weitere Meldungen -Tui will noch mehr Flieger und Hotels kaufen -Strabag-Tochter Züblin baut Wohnungen und Büros nahe Berliner Flughafen -Iglo ruft Rahmspinat zurück -Langjähriger Beiersdorf-Chef Hellmut Kruse gestorben -Presse: Intel informierte chinesische Firmen früh über Chip-Probleme -TransFair gewinnt Aldi als Partner für fair gehandelten Kakao -Bosch erweitert Flotte: E-Roller Coup künftig auch in Madrid -Erster Verhandlungstermin für Klage gegen Flughafenausbau Lübeck steht fest -Buschbrand in Westaustralien außer Kontrolle -IRW-News: Siyata Mobile Inc.: Siyata Mobile baut seine Hardware-Umsätze weiter aus und sichert sich auch für sein PoC-Portfolio ein regelmäßiges Einkommen aus Software-Verkäufen -Ab Dienstagabend soll in der NRW-Metallindustrie gestreikt werden -Deutsche Börse investiert 18,5 Millionen Euro am Standort Frankfurt -Easyjet will mehr Frauen im Cockpit

