...der Rally? Seit dem 12. Januar befinden sich die Aktien von Meyer Burger in einer beschleunigten Rally. Warum? Neue Nachrichten gab es nicht. Allerdings präsentierte Meyer-Burger-CEO Hans Brändle genau an diesem Tag auf der Konferenz von Baader Helvea in Bad Ragaz vor zahlreichen institutionellen Investoren sein Unternehmen. Dass es operativ gut läuft, ist allerdings kein Geheimnis. Wie Sie wissen wurde der CEO im letzten Jahr des Öfteren in Buffalo gesichtet. Dort steht eine Gigafactory von Tesla und der Kooperationspartner Panasonic hat im Spätsommer dort mit der Produktion von Solarzellen begonnen. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Meyer Burger ein Übernahmekandidat ist.



