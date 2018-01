So beschreibt das Unternehmen seine neue digitale 70 W Lötstation als leistungsstark, anwenderfreundlich und kosteneffizient. Die Efficiency Line Lötstation WE 1010 kann in der Produktion, der Ausbildung und auch von Heimwerkern verwendet werden. Ihre hohe Leistung sorgt dank schneller Aufheiz- und Regenerierzeit des Lötkolbens für schnellere Arbeitsabläufe, höhere Effizienz und eine höhere Präzision des Lötprozesses. Die Station hat ein modernes Gehäuse-Design und eine intuitive Navigation. Auf dem LC-Display lassen sich alle Einstellungen überwachen. Ausgestattet mit einem ergonomischen Lötkolben mit werkzeuglosem Spitzentausch bietet das Lötstation-Set durch die lange Lebensdauer der Lötspitzen eine hohe Kosteneffizienz. Darüber hinaus bewirkt die Temperatursperrfunktion eine Temperaturstabilität von +/- 6°C (10°F). Sie schützt Lötspitzen und Komponenten und ermöglicht somit eine bessere Qualität der Lötstellen sowie wiederholgenaue Lötergebnisse ...

