Die US-Bank JPMorgan hat Allianz SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 239 Euro belassen. Mit Blick auf die Sensibilität gegenüber Zinsänderungen seien die Versicherer Scor und Generali seine bevorzugten Aktien ("Top Picks") innerhalb der großen europäischen Unternehmen der Branche, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Allianz sei am wenigsten sensibel. Der Versicherer habe den besten Job gemacht und das Geschäft so aufgestellt, dass es robust gegenüber Schwankungen des Zinsniveaus sei./ck Datum der Analyse: 29.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0076 2018-01-29/15:37

ISIN: DE0008404005