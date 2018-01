FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse will attraktiver werden. Sie wird das historische Gebäude in der Frankfurter Innenstadt, in dem sich der Börsensaal und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt befinden, bis Anfang 2020 für insgesamt 18,5 Millionen Euro ausbauen. Der Mietvertrag mit der Eigentümerin des Gebäudes, der IHK Frankfurt, wurde bis zum Jahr 2048 abgeschlossen, wie die Börse mitteilte.

"Mit dem Umbau lenken wir die Aufmerksamkeit von Emittenten, institutionellen Investoren, Privatanlegern und der Öffentlichkeit noch stärker auf den Standort Frankfurt. Das steigert die Attraktivität des Finanzplatzes und gleichzeitig des Wirtschaftsstandorts Deutschland", sagte Theodor Weimer, Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Börse AG.

Für den Präsidenten der IHK Frankfurt, Mathias Müller, unterstreicht die einmalige Konstellation von IHK und Börse in einem Gebäude die Bedeutung der Börse für den Wirtschaftsstandort. Dies sei Grundlage für die nach dem Brexit neudimensionierte Rolle von Frankfurt als europäischem Finanzplatz.

