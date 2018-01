Liebe Leser,

die Deutsche Bank Aktie hat die letzte Woche mit einem Plus von ca. 1,82 % geschlossen. In der Spitze erreichte der Wert innerhalb der Woche allerdings bereits ein Plus von über 6 %. Charttechnisch betrachtet hat der Unterstützungsbereich bei 15 Euro je Aktie zunächst gehalten und der technische Ausbruch aus dem Korrekturtrend bleibt somit intakt. In den Wochen zuvor verlor die Aktie deutlich an Wert, nachdem bekannt geworden war, dass man in 2017 wieder rote Zahlen präsentieren ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...