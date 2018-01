(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Aschau am Inn 29.01.2018 13:49

Die Online-Projektmanagement-Software OPROMA baut zum Jahresbeginn seine Features für Kunden und Interessierte aus. Neben Stellenanzeigen lassen sich Projekte sowie Profile für Unternehmen, Selbstständige und Freelancer anlegen. Alles verknüpfbar mit der Software für mehr Planung.

OPROMA baut mit dem Portal seine Stellung auf dem deutschen Markt aus und lockt dadurch nicht nur Projektmanager. Im neuen Portal können Unternehmen Stellenanzeigen veröffentlichen, ihr eigenes Unternehmensprofil anlegen sowie für Projekte Selbstständige suchen.

Entsprechend können auch Selbstständige ihr Profil anlegen und so ihre Dienstleistungen anbieten oder das Portal auf der Suche nach neuen Projekten durchstöbern oder selbst Projekte anlegen. Projekte können Webdesign, SEO-Optimierung oder das Fliesen des Badezimmers sein. Das Potenzial branchenunabhängig, Unternehmen mit neuen Mitarbeitern, Selbstständigen mit Projekten und vis-à-vis zusammen zu bringen, verknüpft sich mit der lückenlosen Planung dank der Online-Projektmanagement-Software.

Dabei legen die Macher von OPROMA Wert darauf, dass das Portal selbstständig genutzt werden kann. Dennoch erhält man mit der Registrierung auf dem Portal zugleich Zugang zur Software mit dem Paket ONE. Die Anzeigen und Profile lassen sich intern in der Software erstellen und verwalten und Nutzer können nach neuen Jobs und Projekten bzw. Freelancern und Selbstständigen suchen. Für mehr Übersicht ist in der Software ein Bewerbungsmanagement sowie eine Merkliste integriert.

Die Nutzung des Portals ist mit dem Paket ONE der Online-Projektmanagement-Software kostenlos. Bis zum 30.06.2018 kann auch eine unbegrenzte Anzahl an Stellenanzeigen und Projekten veröffentlicht werden. Danach wird die Anzahl je nach genutztem Paket begrenzt. Da OPROMA Datenschutz wichtig ist, entscheiden die Nutzer selbst, welche Anzeigen und Profile sie öffentlich auf das Portal stellen und welche nur intern von anderen Usern gesehen werden können.

OPROMA schließt mit ihrem neuen Portal eine Lücke bei der Projektplanung, vor allem, wenn externe Mitarbeiter und kurzfristig neue Projektmitarbeiter gesucht werden.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

Name: Alfred Hintermayr

Telefon: +49 (8638) 9841452

E-Mail: office@oproma.de

