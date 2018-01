Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Deutschlandkongress Ideenmanagement 2018: Abenteuer Mensch - Technik -Unternehmen(press1) - 29. Januar 2018 - Zum Auftakt des Deutschlandkongress in Fuldaspricht Bertrand Piccard am 28. Februar 2018 exklusiv über das AbenteuerIdeenmanagement. Freuen Sie sich mit uns auf einen fulminanten Start insneue Jahr und machen Sie Ihr Ideenmanagement zum Abenteuer für sich undIhr Unternehmen!Der Abenteurer, Wissenschaftler und Psychiater Bertrand Piccard überraschtimmer wieder mit brillanten Ideen, begeistert die richtigen Menschen fürderen Umsetzung und erzielt nachhaltige Wirkung - zuletzt mit derspektakulären Erdumrundung mit seinem Solarflugzeug Solar Impulse.Ist der Computer der bessere Ideenmanager? Dieser Frage geht MatthiasNehrhoff in seiner Zukunftsreise durch die Welt der künstlichenIntelligenz, der Bots und der Robotic Natives nach.Am zweiten Tag spürt Prof. Dr. Ulrich Bauer dem Ur-Thema der menschlichenMotivation nach: den Rahmenbedingungen für Selbstwirksamkeit - alsVoraussetzung und zugleich Ergebnis von kreativem, produktivem undinnovativem Handeln.Und Roland Rausch, Geschäftsführer des DIIII, stellt in seinemImpulsvortrag die Gretchenfrage: Wie können wir mit einem robustenIdeenmanagement mehr Geld verdienen?Neben den Impulsvorträgen bietet der Kongress Ihnen viel Raum für denbranchenübergreifenden und persönlichen Austausch mit Ideenmanagern ausunterschiedlichsten Unternehmen und Organisationen. Die Arbeits- undExpertenkreise des Zentrum Ideenmanagement stellen Ihnen dieArbeitsergebnisse der vergangenen Monaten vor. Und wie jedes Jahr ladenwir Sie ganz herzlich zum festlichen Höhepunkt des Deutschlandkongressesein, unserem Gala-Dinner mit der Award-Verleihung für Spitzenleistungen imIdeenmanagement in sieben Kategorien.Einstweilen drücken wir Ihnen schon heute die Daumen für Ihr persönlichesAbenteuer Ideenmanagement 2018 und freuen uns auf den Austausch mit Ihnenin Fulda.Hier finden Sie die Konferenzdaten:https://www.zentrum-ideenmanagement.de/angebot/veranstaltungen/2018-deutschlandkongress-ideenmanagement/Hier geht es gleich zur Anmeldunghttps://www.zentrum-ideenmanagement.de/seminaranmeldung/a-2018-deutschlandkongress-ideenmanagement/Und wie immer gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen fürVeranstaltungen.Das Zentrum IdeenmanagementDas Zentrum Ideenmanagement ist die Interessengemeinschaft und dasprofessionelle Netzwerk für IdeenmanagerInnen in Deutschland. Esunterstützt Menschen mit Rat und Tat, die das Ideenmanagement in ihrerOrganisation vorantreiben und damit einen entscheidenden Beitrag für denUnternehmenserfolg leisten.Mit der Branchenplattform www.zentrum-ideenmanagement.de, auf Kongressenund durch jährliche Awards fördert das Zentrum Ideenmanagement denAustausch zwischen Auftraggebern, Führungskräften und Experten des Ideen-und Innovationsmanagements. Dabei agiert das Zentrum Ideenmanagementbranchenübergreifend, unabhängig und neutral.Ansprechpartnerin:Christiane KerstingGeschäftsführerinDeutsches Institut für Ideen- und Innovationsmanagement GmbHZentrum IdeenmanagementKirchhainer Straße 7060433 Frankfurt am Main069 511642mailto:ck@zentrum-ideenmanagement.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

