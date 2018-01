Das Akronym aus dem US-Börsenjargon steht für "Fear Of Missing Out", also die Angst, nicht dabei zu sein. Darum ziehen die galoppierenden Kurse eher weitere Anleger an, anstatt sie zu verschrecken.



Die Geldschwemme hat den furios ins neue Jahr gestarteten US-Aktienmarkt in dieser Woche abermals auf Allzeit-Bestmarken gehievt.In gerade Mal vier Wochen haben so der US-Leitindex Dow Jones, der S&P 500 und der Tech-Index Nasdaq 100 7,11 Prozent, 6,63 Prozent respektive 8,77 Prozent zugelegt.



Den Analysten der Bank of America sind diese Stimmung und die rekordhohen Zuflüsse in Fonds und ETFs nicht geheuer, und mit einem Stand von 7,9 aus 10 Zählern steht der "Bull & Bear"-Indikator der Bank so hoch wie seit März 2013 nicht mehr.



Ein Warnsignal, so die Analysten. Die Wahrscheinlichkeit sei nun immens, dass es schon im ersten Quartal einen "taktischen Rückzug" aus Aktien gebe. Im Durchschnitt fallen die Kursen bei einer solchen Korrektur von der Spitze bis zum Tiefpunkt um zwölf Prozent. Für den S&P 500, als besten Indikator für den US-Aktienmarkt, würde das einen Rückgang auf 2.511 Punkte bedeuten.



