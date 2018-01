Die kräftigen Kursgewinne der europäischen Gemeinschaftswährung haben dem Dax gleich zwei Tiefschläge versetzt. Und laut einer exklusiven Umfrage dürfte diese Korrektur an den Märkten noch nicht beendet sein.

Gleich an zwei Handelstagen der vergangenen Börsenwoche herrschte offenbar Panik am deutschen Aktienmarkt. Pünktlich zur Eröffnung der US-Börsen um 15:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit brach am Mittwoch der Dax ein. Dies wiederholte sich am Donnerstag um die gleiche Zeit. Von diesem doppelten Tiefschlag konnte sich der deutsche Leitindex nicht mehr erholen, im Wochenvergleich verlor die Frankfurter Benchmark 0,7 Prozent auf 13.340 Punkte.

"Die Ursache für diesen Ausverkauf war der Wechselkurs zwischen US-Dollar und Euro", sagt Börsenexperte Stephan Heibel. Denn jeweils kurz zuvor war der Euro kräftig angesprungen, zunächst am Mittwoch von 1,23 auf 1,24 US-Dollar, dann am Donnerstag von 1,24 auf 1,25. Vergangene Woche hatte die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem Greenback insgesamt um zwei Prozent zugelegt. "Das sind Welten am hochliquiden Währungsmarkt", meint der Inhaber des Analysehauses Animusx. "Kein Wunder, dass der Exportindex namens Dax von internationalen Anlegern dann ausverkauft wird". Ein höherer Euro-Kurs gilt als Belastung für die exportstarken deutschen Unternehmen im Dax 30.

"Meiner Ansicht nach könnte es in den kommenden ein bis zwei Wochen eine Erholung des US-Dollars geben, gefolgt von einem Rücksetzer im US-Aktienmarkt und im Öl", prognostiziert der Experte. Dabei dürfte das deutsche Börsenbarometer seiner Meinung ebenfalls ein wenig konsolidieren, doch nur deutlich schwächer als die Indizes in den USA. "Grundsätzlich haben wir jedoch weiterhin keine überschäumende Euphorie, die auf den Beginn einer länger anhaltenden Korrektur hinweisen könnte", meint er.

"Vielmehr sollte eine Konsolidierung schnell über die Bühne gehen, da Anleger noch über reichlich Kapital verfügen, das nach einem Rücksetzer investiert werden wird." Schließlich sei die Kaufbereitschaft der Anleger in Deutschland weiterhin groß. Auch Heibel, der über seinem Briefbrief "Heibel-Ticker" ein Portfolio pflegt, will eine etwaige Konsolidierung zum Ausbau der Positionen nutzen.

Grundlage für seine Prognose ist die Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 2800 Anlegern. Hinter solchen Erhebungen stehen zwei Annahmen: Wenn die große Masse von Anlegern bereits investiert hat, bleiben wenige übrig, die noch zusätzlich kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...