Die Gemeinschaftswährung ist am Montag gegenüber dem Dollar gefallen und so notiert der EUR/USD am neuen Tagestief von 1,2365/60. EUR/USD Angebote nach US Daten Der Verkaufsdruck gegenüber dem EUR/USD ist ungebrochen, nach dem die US Inflation in Form des Kern PCE auf Jahresbasis wie erwartet um 1,5 % und auf Monatsbasis um 0,2 % zulegte. Die US Privatausgaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...