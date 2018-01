(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

NESCURE® - der Geheimtipp für Alkoholiker

Bad Bayersoien 29.01.2018 11:05

Kaum zu glauben: Deutschlandweit gibt es nur eine einzige lupenreine Alkoholentzugsklinik !

Die Nescure Privatklinik am See bietet erstmals einen geschützten Rahmen zur ausschließlichen Alkoholentzugstherapie. Ein innovativer Ansatz, der hierzulande bisher ohne Beispiel ist. Seit drei Jahren profitieren Alkoholpatienten vom maßgeschneiderten Therapiespektrum der im idyllischen Voralpenland liegenden Privatklinik.

Alkoholentzug ist keine Privatsache. Wer ernsthaft vom ständigen Promillepegel loskommen möchte, steht früher oder später vor der Qual der Wahl. Psychiatrie - Suchtklinik - Oder doch lieber das städtische Krankenhaus -

Eine solche Entscheidung sollte unbedingt gut durchdacht werden. Die Wahl der Entzugsanstalt ist das Zünglein an der Waage.

Rosskur Psychiatrie

Alkoholsucht gilt zwar als Krankheit und kann sich durchaus tiefgreifend auf Stimmung und Gemüt auswirken. Von einer Psychose oder Schizophrenie sind die Betroffenen jedoch meist weit entfernt. Ein klassischer Alkoholiker, der hier den Entzug wagt, hat schlechte Karten. Das psychiatrische Klinikpersonal ist oft überlastet und keineswegs auf das Thema Sucht und Alkohol spezialisiert. Hinzu kommt ein morbider Klinikalltag inmitten von schwer depressiven, suizidalen oder neurotischen Mitpatienten. Ohne Zweifel kein Ort zum Wohlfühlen !

Rundumschlag Suchtklinik

Alkoholiker, Junkie, Kiffer oder Kokser - hier sitzen alle in einem Boot. Ein homogenes Konzept, das nur auf das Thema Alkohol fokussiert, gibt es auch hier nicht. Dabei ist Sucht nicht gleich Sucht. Verschiedene Substanzen führen zu völlig anderen Suchtprofilen und rufen ganz unterschiedliche Therapieansätze auf den Plan.

Nescure Privatklinik am See - die Spezialklinik mit Privatsphäre

Seit 2015 gibt es die Oase "nur" für Alkoholpatienten. Im familiären Rahmen hat es sich die Privatklinik in Bad Bayersoien zur Aufgabe gemacht, alkoholkranke Menschen auf schnelle und schonende Weise vom Suchtdruck zu befreien. In kleinen und absolut homogenen Gruppen starten alle Patienten gemeinsam den Entzug und verbringen drei Wochen Seite an Seite. Gruppentherapie steht hier ebenso auf dem Plan wie gesunde Küche, Yoga und individuelle Psychotherapie.

Therapie-Matchpoint: Mittels Neuro-Elektrischer Stimulation (NES) wird die Ausschüttung von Glücksbotenstoffen stimuliert. Entzugserscheinungen wie Schmerzen, Suchtdruck oder Depressionen sind für die Nescure-Patienten somit kein Thema.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

Name: Herbert Höhlein

Telefon: +49 (172) 4608998

E-Mail: herbert.hoehlein@nescure.de

