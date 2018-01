Berlin - In Berlin beginnen morgen (30.1.2018) die Tarifverhandlungen für die rund 13.000 fest angestellten und freien Tageszeitungsjournalistinnen und -journalisten, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Für sie fordert die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) 4,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro: "Wir stellen fest, dass immer mehr Junge die Redaktionen verlassen, weil sie merken, dass allein ihr Idealismus und ihre Liebe zum Journalismus ihr Leben nicht finanziert.

