Die US-Bank JPMorgan hat Reckitt Benckiser mit Blick auf eine potenzielle Übernahme des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten von Pfizer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Nach dem Ausstieg von Johnson & Johnson aus dem Bieterwettbewerb dürfte Reckitt nach wie vor an dem Deal interessiert sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Mittelfristig dürfte ein solcher strategischer Zukauf nach Synergieeffekten positiv zum Ergebnis je Aktie beitragen./ck/ajx Datum der Analyse: 29.01.2018

AFA0079 2018-01-29/16:09

ISIN: GB00B24CGK77