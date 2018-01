Liebe Leser,

die VW-Aktie schloss die letzte Woche im Minus, nachdem sie innerhalb der Woche in der Spitze bereits ein Plus von über 3 % erreichte. Damit schloss die Aktie erstmals seit drei Wochen im Minus. Charttechnisch betrachtet bleibt der Ausbruch aus der langjährigen Konsolidierung intakt. Weiter steigende Kurse sind nach charttechnischen Kriterien zu erwarten. Für die Kapriolen innerhalb der Woche dürfte die Entwicklungen im EUR/USD-Kurs verantwortlich sein. Dieser hat in der vergangenen ... (David Iusow)

