Die Deutsche Bank ist Kryptowährungen gegenüber skeptisch eingestellt. Der weltweite Leiter der Vermögensverwaltung kritisiert die hohe Volatilität und möglichen Datenklau. Die Technologie Blockchain sei aber interessant.

Das Wealth Management der Deutschen Bank rät derzeit nicht zu Investments in Kryptowährungen. Das erklärte Markus Müller, weltweiter Leiter des Chief Investment Offices, in einem Interview mit Bloomberg News. Problematisch seien unter anderem die hohe Volatilität, mögliche Preismanipulationen sowie Datenverlust oder Datendiebstahl.

"Wir empfehlen das nicht. Das ist nur etwas für Anleger, die spekulativ investieren", sagte er. "Es besteht das realistische Risiko eines Totalverlustes." In den jüngsten Kursanstiegen stecke viel Phantasie, getrieben von der aktuellen Lage am Markt. So gebe es in anderen Anlageklassen wie etwa Anleihen kaum noch Rendite-Spielraum.

Müller ist mit seiner zurückhaltenden Einstellung gegenüber Kryptowährungen nicht allein. Erst am Montag vergangener Woche sprach der spanische Notenbank-Gouverneur Luis Maria Linde von enormen Risiken. ...

