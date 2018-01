Die Justiz rügt Bayern erneut wegen nicht erfolgter Planungen zu Diesel-Fahrverboten. Die Sanktionsmöglichkeiten sind begrenzt. Dass der Staat ein Gerichtsurteil missachte, sei vom Gesetz eigentlich nicht vorgesehen.

Im Streit über Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in München hat Bayern eine weitere Rüge der Justiz kassiert. Das Verwaltungsgericht München verhängte am Montag erneut ein Zwangsgeld gegen die CSU-geführte Regierung, weil diese angesichts der Abgasbelastung in der Landeshauptstadt mögliche Fahrverbote trotz einer Gerichtsanordnung noch immer nicht vorbereitet habe.

Richterin Martina Scherl kritisierte die von der Regierung vorgelegten Unterlagen als "Alibiplanung" und "Blabla" auf einer "halben Larifari-Seite", verwies aber gleichzeitig auf die begrenzten Sanktionsmöglichkeiten des Gerichts. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...