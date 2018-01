Für ihre Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG benutzt die Türkei deutsche Leopard-2A4-Panzer. Das hat die Regierung in Ankara jetzt bestätigt. Erkenntnisse zu konkreten Einsätzen liegen offenbar nicht vor.

Die Türkei hat der Bundesregierung den Einsatz von Leopard-2-Panzern bei der Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG bestätigt. "Nach Angaben der türkischen Regierung finden aus Deutschland gelieferte Leopard-2A4-Panzer im Rahmen der am 20. Januar 2018 begonnenen Operation ‚Olivenzweig' der türkischen Streitkräfte Verwendung", heißt es in einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums an den Bundestag, der Reuters am Montag vorlag. "Erkenntnisse zu konkreten Einsätzen liegen der Bundesregierung nicht vor." Deutschland hatte der Türkei bis Ende 2011 insgesamt 354 ...

