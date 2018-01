Händler an der Wall Street rechnen mit weiter steigenden Kursen, auch wenn zum Börsenstart am Montag an den US-Börsen zunächst leichte Abschläge verbucht wurden.

Zu Beginn einer mit Firmenzahlen vollgepackten Börsenwoche haben sich die Anleger an der Wall Street zurückgehalten. Der Dow Jones und der S&P 500 verloren je 0,2 Prozent auf 26.570 beziehungsweise 2865 Punkte. Der Nasdaq-Composite büßte 0,3 Prozent auf 7483 Zähler ein. In der vergangenen Woche hatten ...

