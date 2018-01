Mit dem Wind im Norden lässt sich in großen Mengen Energie erzeugen, die Abnehmer sind jedoch überwiegend in den Ballungsräumen in der Mitte und im Süden Deutschlands lokalisiert. Diese Energie muss daher quer durch Deutschland transportiert werden. Für große Strecken besonders verlustarm ist das mit Gleichstromleitungen möglich. In der neu veröffentlichten VDE-Anwendungsregel »Technische Anschlussregeln für HGÜ-Systeme und über HGÜ-Systeme angeschlossene Erzeugungsanlagen« (E VDE-AR-N 4131) definiert der Regelsetzer VDE/FNN erstmals einheitliche Anforderungen ...

