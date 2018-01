Als Ford Motor (WKN:502391) am Dienstag die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gab und die Investoren wissen ließ, dass das Unternehmen auch den Ausblick für 2018 senken würde, verlor die Aktie abrupt 7 % ihres Wertes - und es war nicht hilfreich, dass der Konkurrent General Motors (WKN:A1C9CM) verkündete, dass man Rekordergebnisse und eine Prognose für ein ebenso starkes 2018 liefern würde. Am Donnerstag veröffentlichte Ford die Gesamtergebnisse und die Aktie fiel weitere 3 %. Es gibt ein paar wichtige Dinge, die erklärt werden müssen, also fangen wir ...

Vorsteuerergebnisse vs. Reingewinn



Den vollständigen Artikel lesen ...