Augsburg - Bei einem Kurs von 128,42 konnte der Qualitäts-Anleiheindex GBC MAX (ISIN DE000SLA1MX8/ WKN SLA1MX) seine positive Kursentwicklung seit dem Start im Jahr 2013 weiter fortsetzen und hierbei ein neues Allzeithoch erreichen, so die Analysten der GBC AG.Zudem zeige sich auch, dass die neu aufgenommenen Wandelanleihen durch ihre Kurseffekte und Coupons sich positiv auf die Performance des GBC MAX ausgewirkt hätten. Seit der Aktualisierung der Indexbedingungen im April 2017 könnten Wandelanleihen auch in den GBC Mittelstandsanleihenindex aufgenommen werden. Auf Jahresbasis betrage das Plus 6,50%. Erwähnenswert sei darüber hinaus die vergleichsweise geringe Volatilität des GBC MAX in den letzten zwölf Monaten von lediglich 1,73%.

