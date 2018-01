Liebe Leser,

die Commerzbank konnte am Freitag erneut überzeugen. Die Aktie ist auf dem Weg nach oben, so die Chartanalysten. Wahrscheinlich ergibt sich nun ein Potenzial von mindestens 2 Euro oder sogar mehr für den Banktitel. Auf Basis der derzeitigen Kurses wären dies immerhin Chancen auf Kursgewinne von fast 15 %, heißt es. Möglicherweise geht die Entwicklung aber auch noch deutlich darüber hinaus. Im Detail: Am Freitag gewann die Aktie erneut etwas hinzu und knabbert nun am nächsten ... (Frank Holbaum)

