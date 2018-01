Weiterstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/28249 -



- BAP-Frontmann hat neues Soloalbum herausgebracht - Auf seiner Promo-Tour ist Niedecken im SKODA SUPERB unterwegs - Der Kölner kehrt immer wieder in seine Heimatstadt zurück - Die Orte seiner Kindheit inspirieren den Künstler noch heute



Wolfgang Niedecken hat soeben sein neues Soloalbum ,Das Familienalbum - reinrassije Strooßekööter' veröffentlicht. Darin besingt der BAP-Frontmann auch seine familiären Wurzeln und seine Kindheit in Köln. SKODA hat den charismatischen Künstler getroffen und bei einer Fahrt durch seine Heimatstadt begleitet. Im Video spricht das SKODA Testimonial darüber, was Heimat für ihn bedeutet, warum es wichtig ist, immer in Bewegung zu bleiben und welche Rolle sein SKODA SUPERB im anstrengenden Tour-Alltag spielt.



In New Orleans hat er sein neues Album aufgenommen, in Afrika fördert er Hilfsprojekte und wenn er auf Tournee ist, füllt er deutschlandweit Hallen: "Aber Köln ist mein Heimathafen. Der Ort, von dem ich immer wieder aufbrechen, und in den ich immer wieder zurückkehren kann", sagt Wolfgang Niedecken. Hier kennt der 66-jährige Künstler und BAP-Frontmann jede Ecke und unzählige Leute, hier fühlt er sich wohl und geborgen. Denn Heimat, das ist schließlich immer auch ein ,Jeföhl'.



"Als ich Kind war, hat sich mein ganzes Leben innerhalb eines 800 Meter großen Radius abgespielt", erinnert sich Niedecken. Diese Kindheit und seine familiären Wurzeln sind zwei wichtige Themen auf Niedeckens neuer Soloplatte ,Das Familienalbum - reinrassije Strooßekööter', für die das SKODA Testimonial gerade auf Promo-Tour ist. Zwischen den vielen Terminen kehrt er aber immer wieder zurück in sein ,Veedel': Das Severinsviertel, in dem seine Eltern einst ihren Lebensmittelladen betrieben, ist bis heute Niedeckens Rückzugsraum und eine Quelle seiner Inspiration.



Welche Orte ihn besonders inspirieren, zeigt Niedecken bei einem Streifzug zu den Fixsternen in seinem Kölner Kosmos. Da ist beispielsweise das ,Früh em Veedel', eine Kneipe von 1886, in der schon Niedeckens Großvater, ein Kirchenmaler, an der Theke stand und bei Kölsch und Schabau über die Welt philosophierte. Oder der Turm der Severienstorburg. Die Oma von Niedeckens bestem Freund Hans war hier Hausmeisterin und ließ die Jungs manchmal hinauf auf die Zinnen, von denen aus der kleine Wolfgang verträumt gen Süden schaute. "Bei gutem Wetter konnte man das Siebengebirge sehen, aber für uns waren das natürlich die Alpen. Und hinter den Alpen, das weiß man ja, kommt Italien und dann ein Meer und schon ist man in Afrika."



Nach Afrika ist Niedecken Jahre später als Sonderbotschafter der Hilfsaktion ,Gemeinsam für Afrika' immer wieder gekommen. Und auch heute ist er noch viel unterwegs - für seine zahlreichen Projekte und Konzerte. Besonders wenn er auf Tournee ist, weiß er die Vorzüge seines SKODA SUPERB zu schätzen. "Der Fahrkomfort ist schon sehr wichtig, wenn man viel unterwegs ist", sagt das SKODA Testimonial. Und auch das Platzangebot überzeugt Niedecken - "vor allem, wenn gemeinsame Vorhaben mit meiner Frau Tina und den Kindern anstehen".



Im kommenden Jahr ist Niedecken wieder auf Tour. In der ganzen Republik wird er in vollen Hallen spielen. Immer in Bewegung zu bleiben, ist ihm als Künstler wichtig. Genauso wichtig, wie es ihm ist, immer wieder in seinen Heimathafen zurückzukehren.



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Christoph Völzke Social Media und Lifestyle Tel. +49 6150 133 122 E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.de