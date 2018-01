Mainz (ots) - Dienstag, 30. Januar 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Missbrauch in der Familie - Opfer erkennen und helfen Abszess im Gehirn - Guter Ausgang dank großer Operation Leckere Ochsenbrust - Ein Rezept von Chefkoch Roßmeier Gäste: Klubbb3, Band







Dienstag, 30. Januar 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Fake-Flugblatt in Gießen - Übler Scherz: Kostenloser Nahverkehr Expedition Deutschland: Schmelz - Vom Zeitsoldaten zum Sommelier Deutsche Auswanderin in Chile - Katrins Biobauernhof







Dienstag, 30. Januar 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Haute Couture zum Anbeißen - Unterwegs mit Schoko-Modedesignerin







Dienstag, 30. Januar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



William und Catherine in Schweden - Der erste Reisetag Promis lieben Süßes - Schokoladen-Party in Köln König Felipe wird 50 - Glückwünsche nach Spanien







Dienstag, 30. Januar 2018, 21.00 Uhr



Frontal 21 Moderation: Ilka Brecht



Wirkungslose Lebensmittelrückrufe - Gefahr im Essen



Mehrfach in der Woche kommt es zu Rückrufen von Lebensmitteln. Doch Behörden brauchen zu viel Zeit, um Verbraucher vor verunreinigten Produkten zu warnen, beklagen Verbraucherschützer. Außerdem kritisieren sie, dass die Warnungen oftmals zu ungenau ausfallen. Dadurch werde möglicherweise die Dringlichkeit einer Gefahr, die durch Fremdkörper oder Bakterien wie Salmonellen und Listerien bestehen könnte, nicht deutlich genug. Problematisch sei auch, dass die Unternehmen oft eigenständig kontrollieren und bei Verdachtsmomenten selbst entscheiden können, wann sie die Behörden informieren. Daher fordern sowohl Verbraucherschützer als auch Politiker zusätzliches Personal und mehr Befugnisse für die Lebensmittelkontrolle.



Wie dramatisch die Folgen verunreinigter Lebensmittel sein können, zeigt der EHEC-Ausbruch 2011 in Norddeutschland. Damals starben mehr als 50 Menschen an der Infektion. Auslöser für die Ansteckung sollen mit hoher Wahrscheinlichkeit ägyptische Sprossen gewesen sein.



"Frontal 21" hat ein Opfer des EHEC-Erregers getroffen, der Teile des Gehirns der jungen Frau befallen hatte. Nach drei Wochen im Koma musste sie wieder sprechen lernen und kann sich bis heute nur mit Hilfe eines Rollstuhls fortbewegen.



Was darf gute Pflege kosten? - Streit ums Geld



Gegen den Pflegenotstand in Deutschland will die Politik nun entschlossen vorgehen: Personalausstattung, Arbeitsbedingungen und Bezahlung "sofort und spürbar verbessern", flächendeckende Tarifverträge in der Altenpflege und "vollständige Refinanzierung von Tarifsteigerungen" im Krankenhausbereich. So steht es im gemeinsamen Sondierungspapier von Union und SPD. Doch wie soll das alles umgesetzt werden?



Um die gesetzlichen Standards derzeit überhaupt erfüllen zu können, müssen Krankenhäuser ausländische Pflegefachkräfte anwerben. Deutsche Fachkräfte gibt es einfach nicht genug. Und in Sachsen-Anhalt beispielsweise, wo Altenpflegekräfte durch Haustarifverträge etwas mehr verdienen, werden die Kosten, bis zu 700 Euro mehr im Monat, direkt auf die Heimbewohner umgelegt.



"Frontal 21" geht der Frage nach, wie der Neustart in der deutschen Pflege funktionieren soll.



Die Grundschulmisere - Zu wenig Lehrer, marode Gebäude



Der Lehrermangel an Grundschulen in Deutschland ist dramatisch. In den vergangenen 15 Jahren hätten nie so viele Lehrer gefehlt wie heute, kritisiert der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger. Doch so viel Nachwuchs, wie nötig wäre, bilden die Hochschulen derzeit gar nicht aus. Deshalb greifen Schulen zunehmend auf Quer- oder Seiteneinsteiger zurück. In einigen Regionen sind es sogar mehr als die Hälfte der neu eingestellten Lehrer. Ein Ende der Misere scheint nicht in Sicht.



Deutschland steuere auf eine Bildungskatastrophe zu, befürchtet Professor Jörg Ramseger vom Grundschulverband. Die im gemeinsamen Sondierungspapier von Union und SPD genannten Maßnahmen würden daran wenig ändern. Das Versprechen einer Garantie auf einen Ganztagsplatz klinge zwar gut, sei aber "im besten Falle Selbstbetrug". Die Lehrkräfte für einen solchen Ausbau des Systems stünden nicht ansatzweise zur Verfügung, so der Fachreferent für schulische Qualitätsentwicklung.



"Frontal 21" über den katastrophalen Zustand unserer Schulen sowie über die Folgen für Kinder und Pädagogen.



Deutsche Panzer gegen Kurden - Rüstungsdeal mit der Türkei



Bereits im vergangenen Jahr drohte der türkische Staatspräsident Erdogan den Kurden in Nordsyrien mit einem Einmarsch seiner Armee. Dennoch gab die Bundesregierung der Türkei die Zusage für die Nachrüstung der mehr als 300 Leopard-2-Kampfpanzer, die Deutschland bis 2011 aus den Beständen der Bundeswehr an den NATO-Partner geliefert hatte.



Nun wird offenbar die Kurdenmiliz YPG, die mit den USA im Kampf gegen den IS verbündet ist, im Norden Syriens mit Panzern deutscher Herkunft angegriffen. Deshalb hat jetzt, nach Beginn der Kampfhandlungen, die Bundesregierung ihre Zusage zur Modernisierung an die Türkei ausgelieferter deutscher Panzer vorerst zurückgezogen.



"Frontal 21" über die verfehlte Politik Deutschlands gegenüber dem Erdogan-Regime.



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121