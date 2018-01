FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Ein Unternehmen, das im Internet mit dem Umtausch von Bitcoin in Euro geworben hat, ist ins Visier der Finanzaufsicht Bafin geraten. Die Aufsicht ordnete am Montag nach eigenen Angaben die umgehende Einstellung des Finanzkommissionsgeschäfts der Crypto.exchange GmbH in Berlin an. Das Geschäft sei ohne Erlaubnis der Bafin betrieben worden. Das Unternehmen hatte den Angaben zufolge dagegen damit geworben, durch die Behörde geprüft worden zu sein.

Bei dem Geschäft sollten Anleger ihre Bitcoins auf das Unternehmen übertragen, dieses wollte die Digitalwährung an einer Börse verkaufen. Der Kaufpreis sollte den Anlegern binnen 30 Minuten überwiesen werden. Hierdurch habe die Crypto.exchange GmbH ein Finanzkommissionsgeschäft betrieben, erklärte die Bafin. Zur Frage eines möglichen Schadens für Anleger machte die Behörde keine Angaben./mar/DP/tos

AXC0220 2018-01-29/17:16